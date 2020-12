Zdroj: archiv

Právě postoj k legislativě stál za vznikem asociace, která má stále sídlo právě Blatničce. Tedy obci, kde žije ani ne pět set obyvatel. „Asociaci jsem zakládal pro to, že jsem chtěl změnit zákony, které jsou nemravné stejně jako úroky,“ přibližuje Hučík.

Bezmoc a beznaděj, které panují mezi dlužníky, si zažil i na vlastní kůži. Nic na tom nezměnilo ani to, když pracoval pro obci. „Ta mi dala minimální mzdu. Odvedla za mě sociální a zdravotní pojištění. Exekutor ale i z toho výdělku část strhne, takže mi nechal ještě menší minimum. Jsou to třeba tři či čtyři tisíce korun, které jdou exekutorovi. Kdyby to šlo aspoň věřitelovi, tak by mi to bylo milejší,“ popisuje vlastní zkušenosti s dluhovou pastí.