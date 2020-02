V Mikulčicích, kde vinař žije, působil známý skladatel lidových písní František Hřebačka. Mnozí ho znají spíš pod jménem Fanoš Mikulecký. „Moji nejoblíbenější písničkou je právě jeho skladba V širém poli studánečka. Někomu to může připadat jako kýč. Ale když člověk osobně zná místa, kde ji složil, je to úplně něco jiného. Těžko se to vysvětluje,“ dodává hudebník, který s cimbálkou vystupoval například v Austrálii, Rusku nebo v Africe.