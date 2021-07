A to u něj má taky jasný směr. „Jsem věřící a doufám i v boží pomoc. Po sportovní stránce už nešlo udělat víc, teď záleží na všem ostatním, je to v biopsychosociospirituální rovině,“ uvedl třicetiletý střelec, který soutěží v disciplíně skeet.

Víru v Boha nenašel Tomeček teprve teď, odjakživa patří do jeho života. „Moje myšlenky vždy směřovaly tím směrem, před každým závodem, ovšem teď je můj přístup malinko jiný. Přece jen olympiáda je vysněný Olymp, na který míří všichni sportovci, přitom se tam spousta z nich nedostane. Není to závod, který je každý rok. Chci poděkovat, že tam vůbec můžu být,“ popsal střelec, který pochází z Vnorov na Hodonínsku.

Pod pěti kruhy startoval zatím jen jednou, před devíti lety skončil v Londýně devatenáctý. V Tokiu nastoupí do nedělní kvalifikace skeetu v jiném rozpoložení. „V Londýně mi bylo jedenadvacet a byl jsem nervózní od té doby, co jsem vystoupil z letadla, až do přistání v České republice. Mám trumfy v rukách a chci závod zvládnout mnohem líp. Daleko víc si ho užít, dělat, co umím, a nesvazovat se výsledky. Pokusím se trefit vše, co půjde. Když Bůh dá, rozbiju terč, pak další a další. Snad to bude dobré,“ vyhlížel Tomeček.

Poslední dva týdny intenzivně trénoval každý den, aby ho nic nepřekvapilo. „Vystřílel jsem čtyři tisíce ran. Nebylo moc terčů, které jsem minul. Myslím, že jsem udělal maximum a budu se to snažit v Tokiu prodat,“ prohlásil.

Hodně času strávil v autě, aby trénoval na střelnicích, jejichž vybavení se podobá tokijskému. „Každý den jsem byl skoro čtyři hodiny v autě, najezdil jsem pět tisíc kilometrů, protože jsem hledal střelnice se stejnými vrhačkami a terči, jako jsou v Japonsku. Bylo to náročné časově i finančně,“ sdělil rodák z Kyjova.

Tomeček má blízko k moravskému folkloru, a proto se mu zamlouvá nová olympijská kolekce. „Hodně lidí si stěžuje na nástupový úbor, ale mně se líbí i ten. Jsem z Moravy a vidím v tom odkaz, zároveň národní barvy. Možná bych se cítil líp na strážnických slavnostech, ale je to nejlepší kolekce za poslední dobu,“ řekl předloňský evropský šampion ve skeetu.

Vzhledem k přísným japonským opatřením kvůli koronaviru si sportovci v Tokiu neužijí pravou olympijskou atmosféru. „Doufám, že budeme v kontaktu aspoň s ostatními českými sportovci, protože je to super parta, vystačíme si i sami. Na jednu stranu je olympiáda vymodlená, na druhou s ní nemá moc společného, ale pořád závodíme pod pěti kruhy se lvíčkem na prsou,“ upozornil brokař.