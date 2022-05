Přál jsem si to celý život, mazlil se s bronzem Jordán. Dočkal se na sedmém MS

Hodně odlišný názor měl ale ruský tisk. Rusko a Bělorusko se totiž v důsledku vojenské invaze na Ukrajinu nemohlo šampionátu tento rok zúčastnit. Hlavním tématem v ruských plátcích byl turnaj bez většiny hvězd NHL, kvůli neúčasti sborné navíc údajně chyběli peníze i diváci.

Hvězdou byl jen Pastrňák a Nylander

„Škoda, že (v semifinále) z důvodů nesouvisejících se sportem nebude náš takzvaný rudý tým. Bez něho je to všechno jaksi nudné a předvídatelné," stěžoval si komentátor ruského sportovního webu sovetov.su. „Opravdové hvězdy zámořské ligy se v hlavních zahraničních týmech téměř nevyskytují… A špičkové hráče lze skoro spočítat na prstech ruky. Ve skutečnosti jsou jen dvě - Švéd William Nylander a Čech David Pastrňák. Tento šampionát vejde do historie jako ten bez Ruska, s hroznou návštěvností, která i v play off láme rekordy, a s neuvěřitelně vysokými cenami za ubytování, jídlo i vstupenky," navazoval.

Mezinárodní hokejová federa (IIHF) potvrdila, že Rusko ani Bělorusko se nezúčastní ani světového šampionátu příští rok. „Věřili jsme, že se situace zlepší, čekali jsme proto nejdéle, jak jen to bylo možné. Ale žádná změna nepřišla a my jsme museli před další sezonou přijmout nějaký jasný závěr. A tím je, že Rusko a Bělorusko se i nadále nebudou účastnit našich turnajů. Vyloučení obou týmů se promítlo odshora až dolů v celé té struktuře. Není to jednoduché, ale nelze s tím teď nic moc jiného dělat než čekat, jak se bude situace vyvíjet dál," uvedl šéf federace Luc Tardif.

Vyloučené země s rozhodnutím nesouhlasí, a budou se snažit odvolat.