Dobrovolní hasiči? To je přece parta vesnických strejců, povětšinou s pupkem. Pořádají sem tam nějaký ples, taneční zábavu a párkrát do roka zorganizují v obci sběr šrotu. Než vyrazí k požáru s tou starou rachotinou, je dávno po všem. K smíchu!

Spousta lidí se může na dobrovolné hasiče a jejich činnost dívat přes prsty. Nemají takovou techniku a výcvik jako profíci, chodí do civilního povolání a tak dále. Do doby, než se dotyčný kritik vybourá v autě, sklep mu zaplaví voda s bahnem nebo začne hořet střecha nad hlavou.

To jsou najednou dobráci dobří! V řadě případů jsou totiž na místě zásahu jako první. Před záchrankou i profesionálními kolegy z hasičského záchranného sboru. A to je v případech, kdy jde o život, sakra klíčový argument.

Přitom často sami riskují krk. Proto s případnou kritikou na jejich hlavy velmi opatrně. Jednotky dobrovolných hasičů mají smysl a jsou namístě. Jen by bylo potřeba, aby si to uvědomil státní aparát a politici. Podpora těchto jednotek by si určitě totiž zasloužila větší rozměr.

Denně to dokazují jejich zásahy v terénu. A že je jich požehnaně. Z uplynulého víkendu například lesní požár u Kuniček na Blanensku, odklízení škod po průtrži mračen v Žarošicích na Hodonínsku a na dalších místech. Stejně jako nedávná výpomoc při rozsáhlém lesním požáru v Českém Švýcarsku. Díky!