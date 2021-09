V tomto případě jím je městská část, která se má o svůj majetek starat jako ostatní. Nechat si bez kontroly poškozovat vnější stranu, jak se nájemníkům téměř zlíbí jen kvůli věšení prádla, to by si snad nenechal udělat ani soukromý majitel. Zvlášť když vezmeme v úvahu, že je fasáda v záruce.

Od obyvatel zaznívají stížnosti. Podle jejich slov je v celém domovním bloku pouze jedna sušárna. Zhoršují se jim podmínky bydlení. Může se zdát, že jde o jeden z dalších zbytečných zákazu a zásahů do života lidí. Uvědomme si však, že je na rozhodnutí vlastníka, jestli bydlícím na nové fasádě dovolí něco dělat nebo ne.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.