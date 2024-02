Hodonínská Liduška, neboli bývalá Lidová škola umění. Stojící na parcele se symbolickým číslem 158. A opravdu hned dvě trestní oznámení v souvislosti s prodejem zbytků budovy školy prošetřuje právě linka 158, tedy republiková policie. A nejen ona, ale v jiné rovině i soud.

Je tomu už pět let, co se do vlastnictví města s vypětím a ztrátou několika milionů korun vrátila většinově zbouraná nemovitost, se kterou si nevěděla rady už svobodně zvolená samospráva krátce po sametové revoluci. Nicméně po posledním prodeji stojí město před soudem, kde má obhájit, proč prodávalo za méně peněz, než nabízel jeden ze zájemců? A objasnit, proč koalice považovala záměr výstavby vaskulárního centra za důležitější veřejný zájem?