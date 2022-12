Už jen chvilku a přijde Ježíšek. V letošním roce plném zvratů poněkud rozpolcená informace. Nejde o samotný fakt, že budou Vánoce, ty nikdo nezpochybňuje. Alespoň v to pevně doufám, zvlášť při pohledu na sociální sítě, na nichž mnozí zpochybňují i to, že Země je kulatá a v noci je tma. Zpochybnit se dnes dá jaksi cokoliv. Jen mám stále silnější pocit, že do onoho čekání na zachránce rozháraných lidských duší se poněkud zvláštně prolíná myšlenka na nového prezidenta.