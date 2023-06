Petr Turek. | Foto: archiv P. Turka

Při listování červnovým kalendářem lidé narazí na spoustu zajímavých akcí i na otvírání jednoho koupaliště za druhým, ale také na poslední den v měsíci. Ten ale není jen tím posledním školním, ale také dnem, kdy se příchozím zřejmě naposled na jižní Moravě z pod křídel strádající České pošty otevře více než dvacet poboček.

Rušením poštovních poboček se sice už zabývaly řady komentářů, i tak zůstává kolem tohoto škrtového kroku vlády a vedení státního podniku hustá mlha nejasností. Mezi nimi je také časová návaznost i rychlost škrtání. Například v únoru jedno vedení státního podniku přichystá zakázku, která měla prozkoumat zákaznickou spokojenost klientů České pošty. Byť by ji to mohlo stát i čtyřicet milionů korun. Jenže nové vedení zruší tendr a navíc vyhlásí i zprávu o rušení tří set poboček.

VIDEO: Rušení pošty v Hodoníně, pro Bažantnici je ve hře model Partner plus

Obyčejnému zákazníku či obecně občanovi by se mohlo zdát logičtější například lépe průzkum zacílit, který by pak mohl posloužit i jako analýza pro následné rozhodnutí o osudu jednotlivých poboček. Zjištění by mohla být také výživným pramenem pro plány na zlepšení stávajících služeb a také třeba pro start nových. Rušení ale nebývá správnou cestou pro zlepšení služeb. Spíše nahrává nestátní konkurenci, která se ale řídí jen ziskovostí služeb, a ne veřejnou dostupností. Například v Hodoníně se tak třicátý červen tohoto roku zapíše černým písmem do paměti zdejších obyvatel. V místní části Bažantnici totiž mohou přijít o svou poštu po čtyřiašedesáti letech, z vlakového nádraží zmizí dokonce i po sto dvanácti letech a také ze sídliště Rudolfa Filipa, konkrétně z obchodního centra Rozmarýnek postaveného na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století.