Po celé Vysočině vlají ukrajinské vlajky. Kraj i řadu zdejších měst pojí s Ukrajinou množství vazeb v podobě partnerských vztahů, oblastní charity jsou připravené poslat na Ukrajinu humanitární pomoc. Své postoje dávají najevo i běžní obyvatelé Vysočiny, kteří své facebookové profily zbarvují do modré a žluté. Další nosí i odznáčky s ukrajinskou vlaječkou. Snad každý zná aspoň jednoho Ukrajince, jenž u nás pracuje, nostalgici si vzpomenou na Podkarpatskou Rus, která bývala součástí Československa.

Sami máme s okupanty hořké zkušenosti, a proto chápeme, jak se cítí ten slabší, na něhož si vyskakuje mnohem silnější. Je proto jen a pouze dobře, když lidé i organizace veřejně deklarují své mínění, podporují Ukrajince a otevřeně se ohrazují proti politickému gangsterismu sovětského, pardon ruského prezidenta.

Podpora Ukrajině: extrémní zájem lidí o vlajky, brněnský e-shop nestíhá vyrábět

Jenže těch, kteří stojí za těžce zkoušeným národem, není sto procent. Vždy tu bude silná mlčící většina, které je situace na Ukrajině jedno. A pak jsou tu nepochybně i jedinci, kteří budou stát za Ruskem, i kdyby jeho armáda dopochodovala až do Užhorodu. Ti teď rozhodně ruskou vlajku vyvěšovat nebudou, aby svou podporu Kremlu hlásali veřejně. Jen se budou zbaběle schovávat na diskusních fórech pod smyšlenými přezdívkami a každá ukrajinská vlajka jim hne žlučí. Bylo by tedy dobré, aby těch vlajek bylo co nejvíce. Ať tuto Putinovu pátou kolonu při pohledu na ně pořádně rozbolí břicho.