Budoucí prezident ale zvítězil také ve spíše venkovských okresech Brno-venkov, Břeclav, Blansko, Hodonín a Vyškov. Druhé kolo prezidentské volby tedy nepotvrdilo rozdělení voličů na městské a venkovské, což je dobrá zpráva, protože taková dělící čára by pro společnost nebyla ničím pozitivním.

Prezidentské volby: masivní podpora Petra Pavla v Brně, triumfoval i na Brněnsku

Andrej Babiš na druhou stranu dokázal v Jihomoravském kraji oslovit o více než padesát tisíc voličů více než v prvním kole. A jasně ovládl volby na Znojemsku, kde Pavla porazil o více než deset procent. Z triumfu v regionu, který se dlouhodobě potýká s největší nezaměstnaností v kraji a sociálními problémy, lze usuzovat, že šéf opozičního hnutí ANO nemusel v politice zdaleka říci poslední slovo. Bude-li se ekonomická situace obyvatel v důsledku války na Ukrajině a vysoké inflace dále zhoršovat, mohl by za dva a půl roku v parlamentních volbách posbírat ještě mnohem více protestních hlasů nespokojených lidí.

Osobnosti jižní Moravy o druhém kole: lidé čekají slušnost a zakopání příkopů

Teď je ovšem míček na straně Petra Pavla. Musí se pokusit přesvědčit i bezmála 270 tisíc Jihomoravanů, kteří nyní volili jeho rivala, že bude prezidentem všech. Přetěžký úkol. Pokud by totiž měla platit slova Andreje Babiše, že soupeřil s kandidátem současné vládní koalice, pak by jednak vysvědčení pro Fialovu vládu bylo až nevěrohodně příznivé a především by pak nálepka spojence pětikoalice mohla být do budoucna pro novou hlavu státu z hlediska spojování společnosti neřešitelným problémem.