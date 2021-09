V tomto případě je vše otázkou kompromisu. Podobné události k městu jako Znojmo zkrátka patří a využití historických kulis se přímo nabízí. Stále však platí, že zajištění památky musí být na prvním místě. To je zodpovědnost pořadatelů i města, místní obyvatelé však musejí také vyjít vstříc s určitou shovívavostí, byť jim něco nemusí zdaleka vyhovovat.

Nemělo by ale zapomínat na úctu k našemu kulturnímu dědictví, které tady není jen jako magnet pro turisty za jakoukoliv cenu. Dle reakcí si chyby ve městě jsou vědomi a nezbývá než věřit, že se už podobná situace ve Znojmě nezopakuje.

Jistě se dá spoléhat na to, že to svoji roli splní, cena je však možná nepřiměřeně vysoká. Podle místních ohlušující hudba a národní kulturní památka opravdu nejdou dohromady a nezbývá, než jim dát za pravdu. Je samozřejmostí, že město potřebuje všechny dostupné možnosti k vlastními zviditelnění, zvláště v současné složité době ovlivněné pandemií koronaviru.

Hluk na koncertech v blízkosti Rotundy svaté Kateřiny zvedl ze židle mnohé rozzlobené obyvatele Znojma. Týkalo se to jednak soukromého vystoupení, které bylo součástí televizního natáčení. Vidina propagace města dohnala zástupce radnice k souhlasu.

