Léto je nenávratně pryč. Ráno mlha a sem tam už přízemní mrazík. Prší, kolikrát je o víkendu počasí, že by psa ven nevyhnal. Nezbývá, než se zachumlat do teplé bundy. Nebo raději zůstat doma a pustit si televizi. Kdepak! Člověk by se měl otužovat. Ve zdravém těle, zdravý duch, jak se říká.