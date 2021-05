Redaktor Hodonínského deníku Rovnost Petr Turek. | Foto: DENÍK

Pozitiva toho, že meziroční nárůst cen těchto rekreačních objektů činil asi čtvrtinu, přivítají zřejmě současní majitelé, realitní makléři i vlastníci parcel, na kterých se budou moci nové chaty postavit. Negativněji uvidí problematiku ti, co si nasadí ekologicky kritické brýle. Zaostří na nebezpečí rozšiřování chatových osad na úkor nezastavěných částí blízké zelené přírody. Nejen to. Jak dokládají příklady z loňského i letošního covidového roku, prodlužovala se a prodlužuje se doba chataři strávená v jejich víkendovém domově. Souvisí s tím i jejich zvýšená produkce odpadu. Navíc na to paradoxně doplácejí obce, v jejichž katastru chatové oblasti jsou.