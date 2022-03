A tak to má být. Obětem rozpoutané války je nutné nabídnout veškerou možnou pomoc i za cenu vlastního blahobytu. Humanismus, demokracie, svoboda a západní ideály vítězí nad lží, propagandou a krutostí.

Akorát že vůbec.

Stačilo několik dní válečného konfliktu a ideál posvátnosti každého lidského života, jenž západní civilizace buduje poslední dvě století, má aktuálně hodnotu akcií ruské Sberbank. Nevalnou. Zkrátka zubožený Rus, dobrý Rus.

Srdce plesá, oči se zalévají slzami dojetí a sociálními sítěmi zní nadšené výkřiky za každé sestřelené ruské letadlo nebo vrtulník. Statisíce lidí hrdě sdílí informace o tisícovkách mrtvých ruských vojáků.

Otázka: co jsou zač tihle ruští vojáci?

Odpověď: většinou devatenáctiletí kluci, kteří do analogových vysílaček zoufale bulí, proč mají střílet. Mladíci natolik netušící, co se děje, že když jim dojde palivo do techniky, nedostanou lepší nápad, než se vydat na nejbližší policejní stanici poprosit o pomoc. Vždyť jim přece říkali, že je uvítají květinami…. Děti bez budoucnosti, jejichž život Putinův režim ocenil na dva a půl tisíce Rublů. Za to si ruské matky, jejichž synové se domů vrací po částech, nekoupí ani kapesníky na utírání slz.

Pro všechny rakety, které dopadají na ukrajinská města, západní civilizace zapomíná, kdo je skutečným viníkem: Putin a jeho administrativa. A nenávist směřující na celé Rusko a všechny Rusy je pouze voda na mlýn jeho propagandy, která rozhodně ještě neřekla poslední slovo.

Současné sankce vůči Rusku ničí a zničí tamním lidem život. I těm, kteří před režimem prchli na západ. I těm, kteří aktuálně protestují v ulicích Moskvy – mimochodem policie jich zatkla a poslala za mříže už šest tisíc. Včetně dětí.

Sankce byly a jsou nutné, jiné prostředky Evropa nemá, ale rozhodně by to neměla být rozhodnutí snadná. Nebo taková, nad nimiž budeme jásat.

Až Vladimír Putin a jeho nejbližší okolí stanou u soudu v Haagu, bylo by vhodné, kdyby si Rusové nepřipadali, že je svět nenávidí. Jinak se možná stane, že si tamní v chudobě žijící mládež řekne: „Ty vole, Ivane, ten Putin měl pravdu. Oni nás fakt nesnáší.“ A všechno začne nanovo.