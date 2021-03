Vyčerpání, pot, slzy a pocit beznaděje. S velkým sebezapřením mluví zdravotní sestry na covidovém oddělení intenzívní péče v brněnských Bohunicích o rok trvajícím totálním nasazení. Prožíval to s nimi i redaktor jihomoravského Deníku Rovnost, který nemocnici navštívil. Jedinou odměnou pro sestry je vlastní přesvědčení, že pro pacienty udělaly, co mohly. Přitom všem čelí lidem, co křičí, že je to celé podvod.

Dagmar Sedláčková | Foto: archiv Dagmar Sedláčkové

Avšak i popírači covidu končí s virem v nemocnicích. Je mu totiž jedno, jestli v něho někdo věří, nebo ne. Točíme se tak v začarovaném kruhu, když půlka lidí opatření dodržuje a druhá ne. Všichni se však shodují v jednom. Chtějí, aby se život vrátil do normálních kolejí. Aby se otevřely brány domácích vězení a pustily nás ven, mezi lidi, do přírody, na koncerty, do hospod a restaurací, k našim blízkým, o něž se už nechceme dál bát. Myslet si můžeme, co chceme, neměli bychom ale přitom ztratit srdce.