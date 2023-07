Redaktor Hodonínského deníku Rovnost Petr Turek. | Foto: DENÍK

Až. Legendární hit kapely Katapult. Ten se sice z našeho dnešního pohledu vrací do budoucnosti, přesto zpěvák klade nyní už otřepané otázky: Co děti? Mají si kde hrát? První dotaz si člověk může klást i dnes například po přečtení těsně předprázdninové zprávy Českého statistického úřadu.

Ta se týká věku rodičů dětí narozených v Jihomoravském kraji v roce 2022. Z ní mohou vyplynout minimálně další dvě otázky: Co jihomoravské ženy? V kolika letech budou rodit za dvacet, pětadvacet roků? Pokud by tedy pokračovaly současné trendy. Průměrný věk loni rodících matek z jižní Moravy byl 31,5 roku. Tedy o téměř pět let více než v roce 2000. Pokud to tak půjde dál, tak v roce 2045 budou mít jihomoravské maminky při porodu v průměru už kolem 36 let.

Takový průměrný věk by byl v roce 2000 téměř něco nemyslitelného. Tehdy se totiž jihomoravským rodičkám, které měly pětatřicet a víc, narodilo jen 574 dítek z celkem zhruba devíti a půl tisíce. Přitom věkový posun nemůže být z biologických důvodů nekonečný. To navíc dokládá i zmíněná statistika, matkám padesátnicím z jižní Moravy se rodí jedno dítě zhruba každý druhý rok. Tímto jasným lidským limitem se vracíme k první otázce. A tím také k motivaci a možnostem žen k porodům třeba ještě před jejich třicítkou. Ani zatím občas planě slibovaná každoroční valorizace státní finanční podpory rodičovské péče zřejmě stačit nebude… Hlavně nejde o motivaci v pravém slova smyslu a spíš jen o příspěvek na přežití. V této souvislosti se tak ani není čemu divit, když rychle rostoucí míra ekonomické aktivity žen v květnu historicky poprvé v Česku překročila hranici až 72 procent.