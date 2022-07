Prázdninová omezení MHD v Brně: zkrácená trasa linky 1, osmička pojede jinudy

Město brněnskému dopravnímu podniku pomáhá mnohamilionovým dofinancováním, přesto Brňané poslední měsíce pozorují postupné zhoršení kvality přepravy. S jízdními řády nejdřív zamávala pandemie, nyní válka. Poptávka cestujících prý stále není dost vysoká, aby mohli cestovat jako před pandemií. Rozhodnutí však v posledních měsících často končí přeplněnými spoji, ve kterých se, obzvlášť v parném létě, takřka nedá dýchat.

Prázdninové jízdní řády s řešením problému zatím nepomohou. Na některých linkách čeká cestující ve všední dny osmiminutový interval, o víkendu až patnáct. K přílivu peněz do kasy by přitom stačilo zvýšit už deset let nezměněné jízdné. Za komplexní fungující službu by si Brňané rádi připlatili. Zatím můžeme jen doufat, že se město v létě vylidní natolik, abychom se do tramvaje vůbec vešli.