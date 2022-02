Jsou rozvášnění a středem dění, je jich na to celá banda a patří jim svět. Nemusí si brát servítky a klidně vám pomalují tvář červeným srdcem na potkání. Rádi jim to dovolíme a možná tu bujarost i trochu závidíme. Do jihomoravských ulic vtrhly masopustní maškary s neskrývaným veselím. Pomyslné poslední utržení se z řetězu před čytřicetidenním křesťanským půstem si užívají i ti, kteří na bibli nevěří. Nevadí, je to projev radosti, která je zapotřebí a je zcela lhostejné, z kterého rohu ulice nás slaměný medvěd nebo smrtka překvapí. Všichni totiž víme, že po této každoroční bujarosti přijde zklidnění, protože zvyk věřících velí konec radovánek a přichází čas míru a zamyšlení.