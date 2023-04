Reportérka Brněnského deníku Rovnost Tereza Hálová. | Foto: Aleš Kozdera

Uplynulý týden se po roce opět vrátilo téma velikonočních oslav. Zatímco jedni svoji tradici v podobě velikonočního mrskutu hájí, pro druhé je legitimizací násilí na ženách. Sama jsem tradiční Velikonoce na maloměstě zažila. A bylo to drsné. Sváteční den začínal bolestivým výpraskem ještě v posteli, a to navíc od někoho, jehož přítomnost v ložnici v době, kdy spím, mi byla krajně nepříjemná. A to nepočítám noční bdění ze strachu, co ráno přijde.

Pak už bych mohla jen vzpomenout hordy silně podnapilých cizích mužů, kteří chodili během celého dne, a kterým jsme musely potupně nastavovat zadek. Sexuální podtext vzhledem k tomu, kolik mi tehdy bylo, vnímám zpětně jako zvrácený. Přesto dnes zažívám hezké Velikonoce. Ohebný proutek je přitom stále jejich součástí. Jen už je slavím u sebe doma a nechodí ke mně cizí lidé nebo lidé, které znám jen vzdáleně. Moji koledníci se mě navíc vždy dopředu zeptají.

VIDEO: Šlahačka v Hodoníně, krojovaní pobavili hosty lázní a vyrazili za děvčaty

I přes špatnou zkušenost odmítám být hypermoderním člověkem, co tradicemi opovrhuje. Mám ráda kontinuitu a opakování, které jsou jejich esencí. Dává mi to pocit stability a jistoty. Nehledě na to, že jen síla tradice nás mnohdy donutí sejít se v takové sestavě a v takovém počtu a sednout si k jednomu stolu. Přesto by se měl každý rozhodnout sám.

Poslední řečené je totiž i jejich odvrácenou stránkou. Tradice představuje soubor premis, které považujeme za dané. Lidé je berou jako samozřejmé a tím pádem nad nimi neuvažují. Dokonce ani nad tím, jestli by se před dotýkáním něčího pozadí neměli nejdřív ptát.