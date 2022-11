Nazvat nyní něco slovem „okupační“, to chce hodně silný žaludek. Ještě podivnější je to na FSS plodící i odborníky na mezinárodní dění. Název této akce je ale jen střípkem v mozaice. Podstatný je důvod samotného protestu.

Stávka studentů za klima: přespali v atriu univerzity v Brně i přes odpor děkana

Klimatické změny jsou přirozeně důvodem k diskusi – tedy diskusi v podobě rozhovoru dvou či více stran. Nelze ale obsadit cizí majetek a myslet si, že tím něco dokážu. Navíc není jasné, proč okupovat budovu, která s daným tématem vůbec nesouvisí. Kdyby studenti vnikli do areálu ministerstva životního prostředí, dal by se jejich počin snad ještě pochopit. Ale obsadit školu, to zní spíše jako trapný žert.

Globální oteplování je velký problém, ale militantními akcemi se rozhodně nevyřeší. Oni studenti možná mají dobrý úmysl, ale v jádru jsou to sobci, kteří vidí sami sebe coby neomylné jedince. Sobci znepříjemňující ve jménu dobra životy druhým – včetně svých kolegů, kteří tak nemohou plně využívat prostor fakulty. Kdyby si místo okupace školy otevřeli učebnice historie, zjistili by, že jim podobní už tu párkrát byli a z jejich „dobrých úmyslů“ nikdy nevzešlo nic dobrého. A možná by se podivili, jak dopadl Robespierre, který stál v čele Výboru pro veřejné blaho.