Na chirurgii v kyjovské nemocnici skončil chlapec, kterého srazilo ve Veselí nad Moravou auto. K nehodě v Ostrožské ulici došlo v pátek krátce před tři čtvrtě na jedenáct.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Školák, který jel na kole, byl při našem příjezdu při vědomí. Poté, co jsme zkontrolovali rozsah jeho zranění a poté, co jsme ho ošetřili, jsme jej k vyloučení vážnějších zranění převáželi do nemocnice,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.