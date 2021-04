Bagr a bourací kladivo v akci: kvůli záchraně psa a kočky z mutěnické kanalizace

Jak pejsek za kočičkou do kanalizace vběhl. I tak by se mohla jmenovat další kapitola pokračování oblíbené pohádkové knížky ilustrátora Josefa Čapka. Předlohou by jí pak mohl být příběh, který se ve čtvrtek v poledne skutečně odehrál v Mutěnicích na Hodonínsku.

Hasiči v Mutěnicích zachránili psa a kočku z kanalizace. | Foto: HZS JMK