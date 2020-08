Boural na odstavném parkovišti. Hledají ho policisté

Patrně nepozornost stála za nehodou, při které neznámý řidič narazil do zaparkované dodávky Peugeot Boxer. Stalo se to v noci na pondělí. „V době od dvou hodin po půlnoci do půl šesté ráno naboural neznámý řidič do peugeotu na odpočívadle v průmyslové části Kapřiska. Aniž by událost řešil, z místa odjel,“ uvedl policejní mluvčí Petr Zámečník. Po neznámém řidiči policisté pátrají.

Ilustrační snímek. | Foto: Policie ČR