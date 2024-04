Smrtí řidiče skončila dopravní nehoda, která se stala mezi Strážovicemi a Archlebovem. Bourala tam dvě osobní auta.

Po střetu dvou osobních aut na Kyjovsku zemřel řidič. | Foto: hasiči

Druhého zraněného muže přepravil vrtulník záchranné služby do nemocnice. Kolize se odehrála v úterý odpoledne, zásah policistů a hasičů trval do večera.

„Po celou dobu zůstala silnice I/54 uzavřena. Doprava byla čtyři a půl hodiny odkloněná přes okolní obce,“ informoval mluvčí hasičů Petr Příkaský.

Co přesně se stalo, zjišťují nyní policisté. Podle nich je zřejmé, že jedno z aut přejelo do protisměru, kde došlo k nárazu. „Šetříme, proč se tak stalo a co tomu předcházelo," potvrdil Deníku policejní mluvčí Pavel Šváb.

Bezpečnost v Kyjově? Musíme trestat porušování zákazů, tvrdí předseda Hunkař

V krátké době jde v regionu o druhou tragickou nehodu. K té předchozí došlo v závěru března mezi Vracovem a Bzencem. Podle policie bylo příčinou riskantní předjíždění na horizontu. Fotky dosvědčovaly, že v místě je plná čára. Kromě zesnulého řidiče utrpěli zranění i další lidé.

Fotky z nehody mezi Vracovem a Bzencem: