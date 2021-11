Po dvaadvacátého hodině tudy jelo ale také osobní auto značky Škoda, za jehož volantem seděla třiadvacetiletá řidička. „Nestačila zareagovat na neosvětleného cyklistu, a došlo ke střetu. Třiasedmdesátiletý muž při nehodě utrpěl zranění, kterým na místě podlehl,“ informoval v pátek policejní mluvčí David Chaloupka.

Jak připomněl, k nešťastné události vůbec nemuselo dojít. „Souběžně se silnicí totiž vede cyklostezka s kvalitním povrchem. Tu má cyklista vždy povinnosti použít,“ uvedl mluvčí policie.

Také upozornil na to, život muži mohlo zachránit i správně umístěné světlo. „To sice na kole měl, ale z velké části jej překrýval náklad umístěný na nosiči. Pro správnou funkci osvětlení je totiž velmi důležité i to, kde je světlo připevněné. Cílem by měla být viditelnost na co největší vzdálenost,“ přiblížil Chaloupka.

V souvislosti s tímto případem policie žádá svědky, kteří se v uvedeném místě s cyklistou setkali před nehodou. „Po případě mají i kamerový záznam, aby se nám ozvali na linku 158,“ dodal policejní mluvčí.