S alarmujícím číslem obsadil Jihomoravský kraj v celostátních statistikách druhé místo. „Nehody s několika mrtvými bohužel v poslední době patří ke smutným faktům, které bohužel zvyšují smutná čísla,“ uvedl krajský koordinátor Besip Pavel Čížek.

Značnou část fatálních střetů tvoří náraz třeba do stromu nebo sloupu. „Jako bezprecedentní lze vnímat víc než třetinový nárůst usmrcených kvůli střetu s pevnou překážkou, při kterém loni v České republice zemřelo 154 lidí, což je meziroční nárůst o jednačtyřicet lidí,“ vypočítal mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Podle mluvčí jihomoravské záchranky Michaely Bothové náraz do stromu nemusí nutně znamenat vážné následky. „Dnešní auta jsou totiž vybavena moderními bezpečnostními prvky, takže smrtelných nehod tohoto typu v regionu spíš ubývá,“ uvedla.

ZRANITELNÍ MOTORKÁŘI

Podle ní jsou zranitelnou skupinou řidičů motorkáři, kteří často ve vysokých rychlostech hazardují se svým životem. „Při nehodě pak většinou do něčeho narazí, ale nejsou tak chráněni jako řidiči v autech. Pravděpodobnost smrti je pak mnohem větší,“ vysvětlila mluvčí.

Závažné nehody v kraji

- Loni zemřelo na jižní Moravě při nehodách 63 lidí, což je o čtrnáct víc než předloni.

- Nejtragičtější havárií byl střet tří aut na Znojemsku, při němž zemřelo pět lidí včetně čtyřměsíčního dítěte.

- Značnou část nehod s fatálními následky tvoří nárazy do pevné překážky.

- Opilí řidiči v loňském roce zavinili v Jihomoravském kraji 457 nehod, řidiči pod vlivem drog pak 32 nehod.

Nejčastější příčinou nehod zaviněných řidiči je podle policejních statistik nesprávný způsob jízdy. „Víc na silnicích riskují hlavně mladí řidiči, kteří se chtějí předvádět. To by se mohlo do budoucna zohlednit třeba v bodovém systému, kde by měla být mladá generace víc trestaná,“ uvedl Čížek z Besipu.

Radek Patočka z Hostěnic na Brněnsku zase vidí největší problém v nepozornosti motoristů. „Zrovna před dvěma týdny mě naboural řidič, který vůbec nedával pozor. Nedal mi přednost,“ řekl. Další řidiči podle něj bourají proto, že kvůli nepozornosti nedobrzdí a narazí do vozidla před sebou.

S koordinátorem Čížkem se shodl, že nebezpeční pro ostatní motoristy můžou být právě mladí řidiči. „Mají většinou silná auta a jsou agresivní,“ dodal řidič Patočka.

Varující je podle policistů také fakt, že jižní Morava drží v loňských statistikách druhá místa v počtu nehod zaviněných opilými a zfetovanými řidiči. Alkohol se v kraji podepsal pod 457 dopravních nehod a drogy pak pod dvaatřicet havárií.