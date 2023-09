Mezi Lužicemi a Dolními Bojanovicemi se v úterý večer srazila dvě osobní auta. Jihomoravští záchranáři po ošetření převezli zraněné do nemocnic. Dvě děti utrpěly těžká zranění.

U nehody zasahoval i záchrannářský vrtulník. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Na místě dopravní nehody na silnici z Lužice na Dolní Bojanovice na Hodonínsku se o zraněné postarali záchranáři. Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Michaela Bothová Deníku řekla, že ošetřili šest lidí, z toho dvě děti a jednu nezletilou.

Jedno dítě utrpělo těžká zranění. Záchranáři ho zaintubovali a na řízené (neboli umělé plicní) ventilaci transportovali na ARO do Dětské nemocnice v Brně. „Další dítě jsme po ošetření s těžkými zraněními transportovali sanitkou taktéž do brněnské nemocnice,“ řekla Bothová.

Záchranáři ošetřili též nezletilou dívku a tři dospělé. Dívku převezli s lehkým zraněním do nemocnice v Břeclavi. Dospělého muže s těžkým zraněním do Fakultní nemocnice v Brně. Jednu dospělou ženu se středně těžkým zraněním do nemocnice v Hodoníně a druhou ženu s lehkým zraněním do nemocnice v Břeclavi.

Pomáhali hasiči

Operační středisko záchranářů vyslalo na pomoc zraněným celkem sedm prostředků. Mezi nimi vrtulník, pozemní lékařský tým, inspektora provozu a čtyři záchranářské posádky. „Z našeho pohledu se jedná o mimořádnou událost prvního stupně,“ uvedla Bothová.

Záchranářům pomáhali i hasiči, kteří na místě měli jednotku z Hodonína. „Nikoho jsme z vozidla nevyprošťovali, pomáhali jsme ošetřovat pacienty,“ sdělil Deníku mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.