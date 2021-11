Přitom se po jedenáctitisícovém městě proháněl, i když nikdy neměl řidičák. „Také proto, že to nebylo poprvé, nemohl ujít pozornosti místních policistů. Na jejich znamení k zastavení však udělal pravý opak a začal ujíždět,“ přiblížil ve středu policejní mluvčí David Chaloupka.

To se však řidiči vymstilo. Na náměstí Míru nezvládl řízení a vyjel na obrubník. „Ten jej katapultoval do výšky. Neovladatelné auto se pak řítilo přímým směrem a bralo sebou vše, co mu stálo v cestě,“ pokračoval mluvčí.

Auto tak zdemolovalo dopravní značku i čtyři lavičky u chodníku. „Velké štěstí měl cyklista, který místem projížděl jen před malou chvílí. Havárií pochopitelně jízda mladíka skončila,“ uvedl Chaloupka.

Posledním zoufalým pokusem tohoto řidiče byla podle informací od policie snaha přesednout na místo spolujezdce. „To však už situaci měla hlídka plně pod kontrolou. Nepoučitelného muže policisté velmi dobře znají, koncem září jim podobně ujížděl v luxusním Audi a i tehdy se snažil vymluvit, že auto neřídil,“ připomněl mluvčí policie s tím, že útěk tehdy skončil proraženou pneumatikou.

Tentokrát už mladý muž putoval do policejní cely. „Přišel i o svůj vůz. Nabourané auto mu policisté zabavili,“ dodal Chaloupka.

Nezodpovědný muž za volantem havaroval před několika dny, policie o případu informovala 17. listopadu.