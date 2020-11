„Ve středu večer oznámil na linku 158 muž, že pohřešuje svou manželku, která odešla odpoledne z domu. Do terénu okamžitě vyrazila desítka policistů, ze vzduchu pomáhal vrtulník s termovizí. Pátrání kolem trati mezi Hodonínem a Moravskou Novou Vsí a přilehlých vodních plochách bylo ukončeno bez výsledku ve čtvrtek nad ránem,“ přiblížil událost policejní mluvčí Petr Vala.

Dvě desítky policistů včetně psovoda tak do terénu vyrazily i ráno. „Na pohřešovanou ženu narazili policisté po desáté hodině nedaleko rybníku Lužák na Hodonínsku. Ženu ošetřili záchranáři a putovala do nemocnice v Hodoníně. Pátrání, do kterého se také v noci v prostoru kolem Kopčan zapojili slovenští kolegové, tak skončilo šťastně,“ doplnil.