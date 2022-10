Zároveň upozornil na to, že putující důchodkyně byla zcela oděna do tmavého oblečení a bez reflexních prvků. „Jen šťastnou náhodou takto neviditelnou chodkyni nikdo za špatného počasí nepřehlédl a nesrazil. Překvapená byla samozřejmě i projíždějící hlídka, která to ale se silně dezorientovanou důchodkyní neměla rozhodně nejlehčí,“ uvedl mluvčí policie.