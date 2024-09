truhlář do nové dřevodílny v Bzenci M/Ž PP na rok s možností prodloužení. Do nově vznikající provozovny v Bzenci hledáme zkušené kandidáty na pozici truhláře. Jedná se o práci v dřevařské výrobě, kde dochází k opracování menších částí ze dřeva na dřevařských strojích, případně vkládání dílů do stroje a jejich odebírání + kontrola kvality a jiné ruční práce se dřevem. V naší provozně se vyrábí např. včelí rámky, rošty do postelí a další. Nabízíme plný úvazek, odměňovací systém vyplácený každý měsíc, 25 dní dovolené a stravenky. Pozice je vhodná i pro OZP a OZZ. Prémie, 5 týdnů dovolené, sleva na firemní výrobky. Kontakt na tel., na mail. 25 000 Kč

