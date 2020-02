Hodonínští dopravní policisté pátrají po okolnostech nehody, ke které došlo v úterý 21. ledna v 9:10 ráno v Hodoníně.

„Na světelné křižovatce ulic Brněnská, U Cihelny a M. Benky došlo ke střetu dvou osobních aut. Řidič černého auta značky Škoda Octavia jel po Brněnské ulici od centra. Na křižovatce chtěl odbočit doleva do ulice U Cihelny. Po najetí do odbočovacího jízdního pruhu přehlédl před sebou stojící Opel Corsa a zezadu do něj narazil,“ přiblížil událost hodonínský policejní mluvčí Petr Zámečník. Jak dodal, řidič z místa nehody ujel. „Hledáme svědky, kteří událost mohli vidět a poskytli by informace k neznámému řidiči nebo jeho autu. Ozvat se mohou na telefonu 974 633 260 nebo na linku 158,“ vyzval Zámečník.