Neznámý řidič tam narazil do zaparkovaného osobního auta Volkswagen Passat a z místa nehody ujel.

V době od 16. do 19. června pak neznámý pachatel poškodil auto na kyjovském sídlišti U Vodojemu. „K události došlo před budovou školky, kde někdo při projíždějí ulicí narazil do zaparkovaného osobního vozidla Peugeot 107. Aniž by na sebe neznámý řidič zanechal kontakt, nebo věc nějak řešil, z místa nehody odjel,“ uvedl policejní mluvčí Petr Zámečník.

Lidé, kteří mohli obě zmíněné nehody vidět, se mají policistům ozvat na telefonu 974 633 260. Nebo přímo na tísňové lince 158.