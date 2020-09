Policisté na Hodonínsku řeší dva případy sražených nezletilých dívek na přechodech pro chodce. A žádají o pomoc veřejnost. K prvnímu střetu došlo v sobotu 5. září krátce před čtvrtou hodinou odpoledne v centru Hodonína.

Policisté na Hodonínsku řeší dva případy sražených nezletilých dívek na přechodech pro chodce. A žádají o pomoc také veřejnost. K prvnímu střetu došlo v sobotu 5. září krátce před čtvrtou hodinou odpoledne v centru Hodonína. Ke druhému pak v úterý 8. září | Foto: Policie ČR

„Zatím neznámá řidička stříbrného Fordu jela z ulice Štefánikova do ulice Velkomoravská a zřejmě křižovatku projela na červený signál na semaforu. Poté, co vjela do křižovatky, ohrozila dvě děvčata přecházející vozovku po přechodu pro chodce a jednu dívku autem srazila,“ informoval o případu policejní mluvčí Petr Zámečník.