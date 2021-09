Žena hlídce sama přiznala, že vypila jeden a půl litru vína, což odpovídalo naměřené hodnotě bezmála dvou a půl promile. Přišla tak o řidičský průkaz. "Dalšího hříšníka zastavili policisté hned následujícího dne na silnici mezi obcí Lužice a Josefovem. Toho přistihli za řídítky motocyklu Kawasaki, ačkoli měl pro předchozí prohřešky platný zákaz řízení. Navíc mu vyšel i pozitivní test na drogy," dodal Chaloupka. Zatímco muž putoval s hlídkou na služebnu, motorku policisté odtáhli do policejního skladu.

Nehodou skončila jízda řidičky terénního Suzuki u Bzence na Hodonínsku. „Sedmačtyřicetiletá žena v sobotu vyjela na plánovaný výlet ke koním. Před usednutím za volant se však posilnila nemalým množstvím alkoholu. Není proto překvapující, že se jí při jízdě zamotala hlava, vyjela mimo komunikaci do příkopu a narazila do betonového propustku," informoval v pondělí policejní mluvčí David Chaloupka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.