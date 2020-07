„Žena s vozidlem Škoda Octavia combi bílé barvy tam nedala přednost zprava jedoucímu nezletilému cyklistovi. Následně došlo ke střetu jízdního kola s vozidlem, kdy třináctiletý chlapec upadl,“ připomněla policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

Řidička sice po nehodě zastavila a zeptala se mladíka, zda je v pořádku, následně však odjela směrem k rybníku Lužák a na příjezd policistů už nevyčkala. Cyklista byl pouze lehce zraněný. „Chlapec k popisu řidičky uvedl, že se jednalo o ženu bílé pleti ve věku od pětadvaceti do třiceti let. Byla vysoká do 170 centimetrů a měla zrzavé vlasy. Její vozidlo mělo po dopravní nehodě poškozený přední nárazník,“ vyjmenovala Koryťáková.

Policisté řidičku vyzvali, aby se neprodleně dostavila na dopravní inspektorát v Hodoníně. Požádali zároveň o jakékoli informace o řidičce, jejím vozidlu nebo nehodě. Svědci se mají ozvat na telefon 974 633 260 nebo na bezplatnou linku 158.