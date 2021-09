Na místě zasahovali kolem šestnácté hodiny také hasiči, kteří třem lidem poskytli první pomoc a následně předali do péče záchranné služby. "Zabezpečili jsme vozidla proti případnému vzniku požáru a uniklé provozní kapaliny jsme zasypali sorbentem. Po zadokumentování nehody policií jsme komunikaci uklidili, pomohli s naložením aut na odtahovou službu a poté zásah ukončili," sdělil mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák.

„Po ošetření a poskytnutí přednemocniční péče jsme všechny pacienty převezli k další péči do kyjovské a hodonínské nemocnice,“ přiblížila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová s tím, že ošetřovaní měli zranění od lehkých až po středně těžká. Mezi pacienty bylo i jedno malé dítě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.