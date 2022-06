Jižní Moravou se přehnala silná bouřka, v Břeclavi utrhla střechu bytovce

Na sociálních sítích se už diskutuje, že se bezmála čtyřtisícovým městem mohlo prohnat malé tornádo. Koluje tam video, které údajně zachycuje vzdušný vír z nedaleké obce na Slovensku. „Jak bouřka v pondělí začala? Kolem po půl sedmé se zvedl silný vítr. Setmělo se a přišel prudký déšť. Vítr byl opravdu velmi silný. Za deset patnáct minut bylo po všem a vysvitlo sluníčko.Tornádo? Už jsem to také zaznamenal, že se o tom diskutuje. Já žádný vzdušný vír neviděl. Ani nic, co by tomu nasvědčovalo. Ale nejsem odborník, to musí posoudit případně jiní,“ dodal Gál.

Podle meteorologů je skutečně možné, že se Břeclavskem přehnalo tornádo. „Situaci pojedeme vyhodnotit na místo,“ sdělil ČTK Petr Münster z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

⚠️Meteorologové @CHMUCHMI odjeli dnes ráno na terénní průzkum včerejších následků bouře. Průzkumem na místě se pokusí zjistit, zda za následky včerejších bouří mohlo slabší tornádo nebo např. downburst. O výsledcích zkoumání vás budeme brzy informovat na webu a soc. sítích — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) June 14, 2022

Kvůli silným bouřkám bylo v pondělí několik tisíc domácností na Vysočině a jihu Moravy bez elektřiny. Dodávky energie se podařilo na většině míst obnovit ještě večer. „Nyní přetrvává několik poruch na vedení nízkého napětí, které omezují několik desítek odběratelů hlavně v oblasti Lanžhota na jižní Moravě. Nejčastějšími příčinami poruch jsou pády stromů a větví do vedení a jeho následné poškození. Na opravách od rána pracujeme a věříme, že se nám povede dodávky obnovit v co nejkratším čase," informoval za energetickou společnost EG.D Roman Šperňák.