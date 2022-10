Další dramatické pronásledování jedné z dodávek začalo v sobotu kolem sedmé hodiny ráno. Řidič na hraničním přechodu v Lanžhotě stará cesta nezastavil na výzvu policistů a začal zběsile ujíždět směrem na Břeclav. Tam naboural do zaparkovaných aut.

Zdroj: Policie ČR

Uvnitř převážel devětadvacet migrantů ze Sýrie. Jednadvacet z nich včetně pěti děti se zranilo. Šest lidí přitom utrpělo těžká zranění. „V současné době si případ převzali krajští kriminalisté. Případ je zatím prošetřován pro podezření ze spáchání trestných činů organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a obecného ohrožení," informovali policisté.

Převaděč s dodávkou během pronásledování narazil úmyslně do policejního auta a snažil se ho vytlačit ze silnice. V Břeclavi jeho jízda skončila poté, co nezvládl průjezd zatáčkou. „Naboural do dvou zaparkovaných aut, dopravní značky a odřel dům,“ řekl Deníku Rovnost policejní mluvčí Petr Vala.

Na místě zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému. „K nehodě jsme vyslali čtrnáct záchranných prostředků včetně velkokapacitní sanitky a vrtulníku. Na místo se vracely opakovaně. Zraněné rozvážely do okolních nemocnic i na urgentní příjem do Brna,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová s tím, že záchranáři vyhlásili druhý stupeň zásahu.

Jen za září zadrželi policisté na jihu Moravy už několik tisíc ilegálních migrantů z Blízkého východu a desítky převaděčů. Těm po zadržení hrozí několikaletý pobyt za mřížemi. Kvůli zvýšené migraci převážně Syřanů zavedlo Česko od čtvrtka kontroly na hranicích se Slovenskem.

Konkrétně se to týká 17 silničních, sedmi železničních a tří říčních přechodů. Zatím jsou naplánované do 8. října. Za první dva dny kontrol zajistili policisté v Jihomoravském kraji přes tři stovky migrantů a téměř dvacítku převaděčů. Kromě Česka obnovilo kontroly na hranicích se Slovenskem také Rakousko.