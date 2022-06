„Předškolák utrpěl těžká zranění. Zdravotníci jej zafixovali a museli napojit na řízenou ventilaci. Vrtulník ho pak transportoval do brněnské Dětské nemocnice,“ informovala o zásahu ve středu mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Zároveň varovala, že rodiče malých dětí se mají mít v podobných situacích na pozoru. Často totiž stačí jen několik vteřin nepozornosti a neštěstí je na světě.

„Dítě by se vůbec nemělo dostat na balkon. Je potřeba mu tam zablokovat přístup. Stejně tak by se nemělo dostat k otevřenému oknu. I když se dospělý domnívá, že okno je dostatečně vysoko a dítě na něj nedosáhne, není to pravda. Dítě je schopno dostrkat si k oknu například krabici, židličku nebo třeba i velkou hračku, na předmět vyleze a okno, respektive nebezpečí, je na dosah,“ dodala mluvčí s tím, že v současnosti existuje řada zábran a pojistek.

Za minimální náklady a po snadné instalaci zajistí bezpečí. „Pokud je v domácnosti dítě, pak by se okna měla otevírat jen takzvaně na ventilačku. Síťka proti hmyzu pádu dítěte z okna nezabrání,“ uzavřela Bothová.