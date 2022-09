„Když projížděla lokalitou kolem vinohradů, vyjela jí z pravé strany do jízdní dráhy modrá Škoda Fabia, jejíž řidič nedal přednost,“ informoval ve středu hodonínský policejní mluvčí Petr Zámečník.

Řidička na krajské silnici chtěla zabránit bočnímu střetu, a tak strhla řízení vlevo a vyjela s autem mimo silnici. Tam narazila do sloupků přilehlého vinohradu. „Řidič modré Fabie však z místa odjel a celou situaci neměl zájem řešit,“ upozornil mluvčí policie.

Ten zároveň připomněl případ z předchozího dne, tedy z poslední zářijové neděle. To odpoledne ve 14.44 projížděl Slováckou ulicí v Rohatci směrem k tamní škole řidič šedého nebo stříbrného Nissanu Frontier. „U jednoho z rodinných domů couval k levému okraji vozovky a přitom narazil do zaparkovaného vozidla Ford Focus,“ přiblížil Zámečník s tím, že ani tento řidič, aniž by tuto událost nějak řešil, z místa dopravní nehody odjel. „Zmiňovaní řidiči nebo svědci těchto nehod se mohou ozvat na telefon 974 633 260 nebo přímo na linku 158,“ vyzval mluvčí policie.