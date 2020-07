/FOTOGALERIE/ Dvaatřicetiletý řidič boural v noci na neděli v ulicích Vlkoše, kudy v opilosti projížděl. Nadýchal téměř dvě promile. Jiný řidič se zase Hodonínem projížděl pod vlivem drog.

Dvaatřicetiletý řidič boural v noci na neděli v ulicích Vlkoše. | Foto: PČR

Opilý řidič ve Vlkoši havaroval také kvůli mokré silnici. „Při jízdě do zatáčky nepřizpůsobil rychlost mokré vozovce a s autem dostal smyk. Následně vyjel vpravo mimo silnici, kde narazil do zaparkovaného vozidla a poté také do palet se zámkovou dlažbou,“ informoval policejní mluvčí Petr Zámečník.