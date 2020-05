Po střetu obou aut byla nezbytná i pomoc záchranářů. „Na místo jsme vyslali vrtulník. Právě v případě mladšího muže v osobním autě byla potřeba pomoc hasičů s jeho vyproštěním,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Jeho zranění odhadla na středně těžká. „Poskytli jsme mu ošetření a kyslíkovou terapii. Zafixovali jsme ho poté do vakuové matrace a převezli letecky do nemocnice v Bohunicích. Muž středního věku z nákladního auta měl lehčí zranění, po ošetření jsme ho převezli na chirurgii do Hodonína,“ dodala Bothová.