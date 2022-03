Jednu z nich prorazil a z místa kolize odjel. Poškozené zabezpečení přejezdu neohlásil. Jeho adrenalinový průjezd však zachytila bezpečnostní kamera. Místem o chvíli později projel osobní vlak. „Policisté znají registrační značky kamionu. I přes to však přivítají další svědectví,“ informoval v pondělí o přestupku policejní mluvčí David Chaloupka.

Zdroj: Youtube

Podle policistů však k situaci, kdy se vůz ocitne mezi závorami na přejezdu, může dojít i nešťastnou náhodou. V tomto případě je namístě, pokud je to možné, s autem odjet nebo jej odtlačit z kolejí. „I za cenu poškození závor nebo auta. Pokud je po poruše nepojízdné, je nutné, aby z něj všichni vystoupili a odešli do bezpečného prostoru mimo trať. Pro zastavení provozu na kolejích je potřeba zavolat na tísňovou linku a nahlásit číslo přejezdu. To je vyznačeno přímo na zabezpečovacím zařízení. Ve více osobách je také možné běžet podél kolejí v obou směrech a snažit se signalizovat strojvůdci, aby zastavil vlak,“ dodal Chaloupka.