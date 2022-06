Když se před osmi lety schylovalo v Kurdějově na Břeclavsku ke komunálním volbám, vesnice s necelou pětistovkou obyvatel se názorově rozdělila. Jedni podporovali výstavbu rodinných domů, druzí naopak protestovali. A aby svůj tlak zesílili, sestavili do voleb kandidátku. Až tak silné téma to v místní obci bylo. Odpůrci domů vyhráli a zdejší svah nad obcí, kde žije vzácná užovka stromová, zůstal dodnes zalesněný.

Příklad z jižní Moravy připomíná, jak důležité volby nás v česku letos na podzim čekají. Obyvatelé více než šesti tisíc tuzemských měst, městysů a obcí si 23. a 24. září zvolí nové (anebo staronové) zastupitelstvo.

Bitva o radnice: Komunální volby mohou poslat Piráty ke dnu

Deník bude tradičně u toho spolu s vámi. Chystáme pro naše čtenáře už nyní, čtvrt roku před volbami, speciální projekt nazvaný „Co u vás rozhodne volby“. V projektu se podíváme do více než dvou stovek obcí a měst napříč celou zemí a zmapujeme hlavní témata, o kterých se u vás živě diskutuje a diskutovat bude.

„Do unikátního projektu navíc zapojíme i vás, naše čtenáře. Budeme rádi, když nám dáte vědět, co trápí obyvatele ve vašem městě, ve vaší obci. A o čem jste přesvědčeni, že bude stěžejní téma komunálních voleb právě u vás. Přijedeme za vámi,“ říká Roman Gallo, ředitel redakcí Deníku.

Kromě lokálních témat na vesnicích či menších městech se dají velké bitvy mezi politiky čekat i v metropolích a jejich městských částech.

Třeba v Praze 10 už před čtyřmi lety dominovalo téma budovy radnice. Minulé vedení chtělo postavit nové sídlo za jednu miliardu korun. Současná starostka Renata Chmelová však v roce 2018 vyhrála volby s hlavním heslem Zastavme miliardovou radnici. A není bez zajímavosti, že stejné téma bude nejspíš rozhodovat i letos. Ovšem s tím rozdílem, že nynější vláda Prahy 10 chce budovu zrekonstruovat za mnohem víc peněz: k miliardě hodlá přihodit ještě dalších 200 milionů.