Když se však vědci provrtali skrz led až do řeky, jejich kameru zaplavili různonožci, malí tvorové ze stejné linie jako humři, krabi a roztoči. „Chvíli jsme si mysleli, že je s kamerou něco v nepořádku, ale když se zaostření zlepšilo, všimli jsme si hejna členovců o velikosti asi pěti milimetrů,“ napsal ve studii Craig Stevens, fyzikální oceánograf z National Institute of Water and Atmospheric Research, zkráceně NIWA. „Bylo to opravdu velké překvapení,“ dodal.

Stevens uvedl, že práce byla motivována změnou klimatu, ale zároveň byla expedice spojena s objevováním. „Skákali jsme nadšením, protože to, že všichni ti živočichové plavou kolem našeho vybavení, znamená, že tam zjevně existuje důležitý ekosystém,“ vysvětlil britskému listu The Guardian.

Antarktida se mění, dokládají to satelitní snímky

Vedoucí projektu Huw Horgan z Antarktického výzkumného centra Victoriiny univerzity ve Wellingtonu si ústí všiml, když studoval satelitní snímky Rossova šelfového ledovce. Upozornila jej na to rýha v ledu. „Na povrchu ledového šelfu se k pobřeží táhne malé údolí. Pod ním se nachází stovky metrů vysoká jeskyně podobná katedrále, která kypí životem. To vše je ukryto pod tímto obrovským ledovým šelfem,“ řekl v prohlášení.

Podle Horgana vědci o síti skrytých sladkovodních jezer a řek pod antarktickým ledovým příkrovem vědí už delší dobu, ale dosud je nikdo přímo neprozkoumal. „Pozorovat a odebírat vzorky této řeky bylo, jako bychom poprvé vstoupili do skrytého světa,“ sdělil.

in other news… looking up exiting @RossShelf at 500m depth 400 km from open ocean… including a sneaky little lip at the base that tripped us up a few times… (hole ~80 cm diam) @AntaPlatform @niwa_nz @UoA_Physics pic.twitter.com/m5zwcSFrxb