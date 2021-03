KDY: 10. března

KDE: Facebook Zoo Hodonín

ZA KOLIK: dražba, cena obrazů dle zájmu

Pokud vám není fungování Zoo a zvířata v ní žijící lhostejná, můžete se zamyslet nad způsoby, jak se do pomoci zapojit.

1. Zaslat lze libovolný příspěvek (minimálně však padesát korun) na účet Zoo Hodonín: 6535671/0100, do zprávy pro příjemce je nutné vepsat heslo VLK a jméno, které chcete mít vepsané na sbírkovém obraze u výběhu vlků. Pokud jméno lidé nedoplní, přibude v něm pouze slovo dárce. Do doby, než zoo opět otevře, budou průběžně jména dárců aktualizovat a sdílet na facebooku

2. Zakoupit puzzle s fotkou vlků z limitované edice. Velikost je A4 a cena za kus dvě stě padesát korun. Puzzle zašle Zoo poštou (poštovné + 50Kč) nebo je možné je vyzvednout osobně. Psát mohou zájemci na email vyuka@zoo-hodonin.cz nebo poslat zprávu na facebook

3. Další možností je adopce zvířat. Podrobnosti:https://www.zoo-hodonin.cz/adopce-zvirat

4. Lze také přispět koupí obrazů od hodonínského malíře Petra Přikryla, jejichž dražba se koná 10. března na Facebooku Zoo.