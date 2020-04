Nejvyšší házenkářskou soutěž žen Mol ligu, kterou hrají celky z České republiky i Slovenska, ukončila předčasně pandemie koronaviru. Sice se ještě spekuluje, že by se mohlo dohrát play-off, ale to je zatím spíš jen přání.

Trenér veselských házenkářek Ľuboš Hudák. | Foto: Deník / Kopl Libor

To by se ale netýkalo házenkářek Veselí nad Moravou, které se v tabulce nacházely na devátém místě, do konce základní části jim chyběly odehrát ještě dvě kola. „Ale na play-off bychom už nedosáhli,“ míní kouč Veselí Ľuboš Hudák.