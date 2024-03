Postupový sen se rozplynul, sportovní hala TEZA v letošní sezoně další velký evropský spektákl neuvidí. Stolní tenistky Hodonína sice zvítězily v páteční odvetě semifinále Ligy mistryň nad Etivalem 3:2, ale v prestižní soutěži po domácí porážce 1:3 končí. Finále si proti polskému gigantovi KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg zahraje francouzský tým.

Stolní tenistka Hodonína Karin Grofová v úvodním semifinále Ligy mistryň. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Jsme zklamaní, ale na druhé straně se nemáme za co stydět. Holky bojovaly, daly do toho všechno, ale soupeř uhrál potřebné dva zápasy a jde dál. My končíme, za sebou ale máme nejlepší ročník v klubové historii,“ ví dobře trenér Hodonína Jaroslav Mikeska.

V odvetě se mohl spolehnout na Sakuru Moriovou. Japonka v hodonínském týmu tentokrát potvrdila své kvality a zařídila dva body, ale ani to českému šampionovi k vytouženému postupu nestačilo.

Etival před vlastním publikem získal potřebné dva body, slavil postup.

Polka Partyková v úvodní dvouhře podlehla portugalské reprezentantce čínského původu Shao Jieni 0:3 a stejným poměrem pak ve třetí dvouhře Karin Grofová nestačila na Rumunku Iacobovou.

VIDEO: Koutský vystřelil Mutěnicím výhru v 80. minutě. Bosonohy nedaly penaltu

Moriová sice ještě předtím výsledek srovnala, ale to už hráčky českého mistra věděly, že je postup ztracený.

V posledním zápase nakonec Partyková ve zkráceném setu porazila Migotovou, z postupu se nakonec radovaly hráčky francouzského klubu.

Hodonínu se tak nepodařil podobný obrat jako ve čtvrtfinále, v němž jinému francouzskému týmu Metám dokázal úvodní domácí porážku 1:3 vrátit a poté ovládl takzvaný zlatý zápas.

Slovácký celek se nyní může soustředit na boj o další český mistrovský titul.